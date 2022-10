Gewonden bij ernstig ongeluk bij Lunteren, twee traumahelikopters opgeroepen

met video Oeps! Peperdure Ferrari eindigt in de sloot in buitenge­bied van Ede

Een peperdure Ferrari is vanmiddag in een greppel beland in het buitengebied ten noorden van Ede. De felrode Ferarri 812 GTS reed vanuit Harskamp richting Otterlo toen het door onbekende oorzaak mis ging.

25 oktober