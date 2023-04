Jonge e-biker raakt gewond door harde botsing tegen stilstaande vrachtwagen in Ede

Update Burgemees­ter sluit autobe­drijf in Bennekom na vondst vuurwapen, twee mensen aangehou­den

De Edese burgemeester René Verhulst heeft vrijdagavond een bedrijfspand aan de Molenstraat in Bennekom per direct gesloten. ’s Middags werd in het pand een vuurwapen aangetroffen. Twee personen zijn aangehouden.