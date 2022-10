Motorrijder gaat onderuit en raakt ernstig gewond bij Voorthuizen

Supermarkt en parkeerga­ra­ge Albert Heijn in Lunteren ontruimd om vreemde lucht

LUNTEREN - De Albert Heijn aan het Wilbrinkplein in Lunteren is dinsdagmiddag ontruimd, nadat er een alarmmelding kwam van een vreemde lucht. Ook de parkeergarage is ontruimd vanwege een rare geur.

25 oktober