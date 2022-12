Helmonder (51) had van alles gestolen, maar gedreigd? ‘Daar weet ik niks van’

Gaslek gevonden en gedicht: treinver­keer van en naar Eindhoven weer opgestart

EINDHOVEN - Van en naar station Eindhoven Centraal reden woensdagavond even geen treinen. Op last van de brandweer is het treinverkeer stilgelegd omdat aan de Professor Dr. Dorgelolaan parallel aan het spoor in Eindhoven een gaslucht was gemeld.

30 november