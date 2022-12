Rechtbank neemt het Eindhovenaar (32) kwalijk dat hij masturberen achter het stuur ontkent

Update + video Politieon­der­zoek naar mogelijk drugslab in Eindhoven gaat door tot woensdag, verdachte aangehou­den

EINDHOVEN - De politie doet vanaf dinsdagmiddag onderzoek bij een mogelijk drugslab op een bedrijventerrein in Eindhoven. Agenten troffen de ruimte aan bij een controle aan de Hooge Zijde. Een verdachte is aangehouden. Het onderzoek gaat ook op woensdag een groot deel van de dag in beslag nemen, meldt de politie.

