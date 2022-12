Smakenrad in Enschede loopt vast: tientallen inzittenden zitten vast op grote hoogte

Automobi­list ramt geparkeer­de auto's in Enschede en komt in voortuin tot stilstand

Enschede - Een automobilist is woensdagavond met zijn voertuig van de weg geraakt op de Pathmossingel in Enschede. Hierbij zijn meerdere geparkeerde auto's geramd. Het voertuig kwam in een voortuin van een woning tot stilstand.

21 november