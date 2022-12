Twentse ‘Al Pacino’ en zijn maat dachten niet na over gevolgen van hun overval voor caissière

Auto met meerdere inzitten­den belandt in ijskoud water in Borner­broek, iedereen veilig uit voertuig

BORNERBROEK - Een automobilist is zondagmiddag met diens voertuig te water geraakt in Bornerbroek. Meerdere inzittenden hebben in de zijtak van het Twentekanaal gelegen. Allemaal zijn ze uiteindelijk veilig aan wal gekomen. Ze konden in een nabijgelegen woning een warme douche nemen.

18 december