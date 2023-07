Middelbrand in Horst op Burgemeester Steeghsstraat

update Scholieren slaan anderen in elkaar voor Tik­Tok-video’s: gemeente en school waarschu­wen

Video’s van kinderen tussen de 11 en 15 jaar die met grof geweld in elkaar geschopt en geslagen worden door leeftijdgenoten. Via het sociale videokanaal TikTok worden kinderen opgeroepen dit soort filmpjes te maken en delen. Scholen in Land van Cuijk verspreiden nu een brief onder ouders waarin wordt gewaarschuwd voor filmpjes van de zogeheten ABC vecht challenge die ook in die gemeente worden gemaakt.