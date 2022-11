Opnieuw nachtelijke brandstichtingen in Boxmeer, brandweer moet keet tot twee keer toe blussen

update En weer is er brand gesticht in de Boxmeerse schilders­wijk: ‘We begrijpen dat dit iets kan doen met het gevoel van mensen’

BOXMEER - In de schilderswijk in Boxmeer is vrijdag in alle vroegte weer brandgesticht. Het ging dit keer om drie kleine brandjes. Nummers 5, 6 en 7 in een kort tijdsbestek; vorige maand werd de wijk ook al opgeschrikt door diverse brandjes.

9 september