Trein rijdt tegen veegwagen bij Tienray: één dode, drie lichtgewonden

Update / met videoIn het Limburgse Tienray is vanmiddag een treinwagon van een passagierstrein ontspoord nadat deze op een voertuig was gebotst ter hoogte van de Spoorstraat. Daarbij is één dode gevallen.

Volgens de politie is de trein tegen een veegwagen aangereden. De bestuurder van de veegwagen raakte volgens een woordvoerder van de politie gewond en moest ter plekke worden gereanimeerd. Dat mocht echter niet baten. Hij is alsnog overleden.

In de trein zaten volgens de politie 35 passagiers. Twee daarvan zijn licht gewond geraakt. Ook de machinist is licht gewond geraakt. De treinreizigers worden opgevangen in het gemeentehuis in Horst.

Het ongeluk gebeurde op een overgang met spoorbomen. Hoe het dan kan dat de veegwagen en de trein met elkaar in botsing zijn gekomen, is nog onduidelijk. Dat gaat de politie verder onderzoeken. Die heeft onder andere met een drone boven de plek van het ongeluk gevlogen. Ook Pro Rail is ter plaatse. Die gaat kijken of het spoor is beschadigd en of de trein terug op de rails kan worden gezet.

Het ongeval gebeurde rond 14.40 uur. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Het is niet duidelijk of de trein tegen de veegwagen aan is gereden, of andersom. ,,De veegwagen is zo’n 30 meter verderop in de berm beland”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. ,,De trein staat zo’n 100 meter verderop stil.” Dat duidt er volgens de woordvoerder op dat het een flinke klap is geweest.

Door het ongeval is er geen treinverkeer tussen Venlo en Venray, meldt Arriva.

Op min of meer dezelfde plek vond eerder deze week ook al treurige gebeurtenis plaats. Een treinmachinist overleed tijdens een nachtrit op Eerste Kerstdag tussen Nijmegen en Roermond. Waarschijnlijk kreeg hij een hartstilstand nadat hij de trein ter hoogte van Tienray had stilgezet vanwege een aanrijding met een ree.

Volledig scherm Politie en brandweer doen onderzoek bij de veegwagen. © Edward Media

Volledig scherm In Tienray (Limburg) is een treinwagon van een passagierstrein ontspoord. © Track88

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.