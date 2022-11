Drie aanhoudingen om belastingfraude en witwassen

Koerier rijdt over arm van scooterrij­der bij aanrijding in Haalderen

De bestuurder van een snorscooter is aan het einde van de middag gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelwagen in Haalderen. Daarbij reed een koerier met zijn bus over de arm van de scooteraar, aldus een persfotograaf.

24 oktober