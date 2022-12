Man in Vierlingsbeek aangereden, auto rijdt door

video Veel rook bij uitslaande brand in loods met 10.000 ton kokos in Boekel, NL Alert verstuurd

BOEKEL - In een loods aan de Vlonder in Boekel is in de nacht van zaterdag op zondag een fikse brand uitgebroken. Daarbij komt veel rook vrij. Het blussen op het industrieterrein kan nog de hele zondag duren.

18 december