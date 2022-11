'Brandbom tegen huis gegooid’: woning in ’s-Heerenberg uitgebrand

Ongeveer anderhalf uur na het ontdekken van de brand werd het sein brandmeester gegeven. Tijdens het blussen kon een kat gered worden. Het huis is verwoest en onbewoonbaar verklaard.



Het was na de brand aanvankelijk onbekend waar de bewoner was, maar die is volgens de politie inmiddels tercht en ongedeerd. ,,Er was niemand thuis tijdens de brand”, aldus de politie. Of de bewoner iets met het ontstaan van de brand te maken heeft, wordt eveneens onderzocht, aldus de politie. ,,Het zal moeten blijken of de bewoner verdachte, betrokkene of misschien getuige is. In dat opzicht houden we daarvoor alle scenario’s open.”



Ook het huis van de buren liep schade op. Een andere buurman heeft zijn eigen boompjes en schuur met water nat gehouden om overslaan van de brand te voorkomen. Er zijn geen gewonden gevallen als gevolg van de brand.