Vrouw op fiets ernstig gewond in Didam, slachtoffer in traumahelikopter naar ziekenhuis gevlogen

UPDATE | Met video Zwaargewon­de (23) bij steekpar­tij Zevenaar, burgemees­ter maakt zich zorgen over messen in uitgaans­sce­ne: ‘Gevolgen direct veel groter’

Bij een steekpartij op de Markt in Zevenaar is vannacht een 23-jarige man uit Zevenaar ernstig gewond geraakt. Of er een ruzie voorafging aan het steekincident is nog onbekend.