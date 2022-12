Brand in grote houtstapel in Kesteren

Man die seks had met shetlandpony’s blijft onder behande­ling maar hoeft cel niet in

ARNHEM – Hij schaamt zich kapot, maar is blij dat hij is betrapt omdat hij nu eindelijk de juiste hulpverlening heeft gevonden. Een 61-jarige man uit de gemeente Neder-Betuwe die begin dit jaar seks had met shetlandpony’s hoeft de gevangenis niet in.

16 december