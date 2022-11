Twee mannen in Nijmegen aangehouden voor moord in Spanje

Personenau­to brandt volledig uit in Groesbeek

De vrijwillige brandweer van Groesbeek is dinsdagmiddag even na 17.30 uur gealarmeerd voor een autobrand op de Korenbloemstraat in Groesbeek. Toen de brandweer arriveerde stond de auto al in lichterlaaie. De brandweer kon niet meer voorkomen dat de auto geheel verloren ging.

