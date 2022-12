Chauffeur vuilniswagen heeft schuld aan ongeval waarbij studente Toni omkwam: werkstraf en rijverbod

Automobi­list ziet rotonde over het hoofd en belandt in fontein op het Takenhof­plein

In de nacht van dinsdag op woensdag is een auto in de fontein op het Takenhofplein beland. De bestuurder verklaarde de rotonde en fontein met vijver op het plein niet gezien te hebben. Een getuige belde de politie en schoot te hulp.

26 oktober