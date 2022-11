Bestelbus botst op auto voor verkeerslichten bij De Radstake: geen gewonden

Varsseveld­se tiener bewaart zelf geknutsel­de vuurwerk­bom naast asbak: EOD komt illegaal knalwerk opruimen

VARSSEVELD - Bij een inval in een woning in Varsseveld heeft de politie deze week 600 nitraten in beslag genomen. Het zware illegale vuurwerk was in het bezit van een 16-jarige jongen. Die bewaarde op zijn slaapkamer bovendien een zelf in elkaar geknutselde vuurwerkbom vlak naast een volle asbak.

4 november