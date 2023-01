Vluchtende Dinxperloër crasht in Varsseveld na achtervolging met meer dan 200 km/u

Daar konden agenten de man klemrijden op de rotonde in de Zelhemseweg, nadat hij zijn band had kapotgereden op een trottoir. De man bleek onder invloed van drugs, reed zonder rijbewijs en wordt aangeklaagd voor gevaarlijk rijgedrag en doorrijden na een ongeval; in Varsseveld had hij namelijk ook nog een geparkeerde auto geschampt.



De politie spreekt van ‘levensgevaarlijk’ rijgedrag en een ‘volle bingokaart’ voor de Dinxperloër, die er op de A12 in Duiven vandoor ging omdat agenten hem wilden controleren. Tijdens de achtervolging werden snelheden bereikt van kilometer en hoger.