Man komt onder een vrachtwagen in Rheden, met spoed naar het ziekenhuis

Bizarre beelden: overval­lers juwelier Velp rollen meterslang lont uit en steken het aan

VELP - De brutale roof bij juwelier Paul van Zeeland in Velp is vastgelegd door beveiligingscamera's. Daarop is te zien hoe de plofkrakers het hek bij de winkel forceren door er hard met een auto tegenaan te rijden.

26 oktober