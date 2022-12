Man beroofd met wapen in De Meern

Wilde achtervol­ging: man scheurt met 110 km per uur door Vleuten en gaat onderuit

De politie in Vleuten-De Meern heeft een wilde achtervolging achter de rug met een bestuurder van een rode motorscooter. In een Instagrambericht meldt de politie dat er tijdens de achtervolging snelheden van wel 110 kilometer per uur zijn bereikt binnen de bebouwde kom. Uiteindelijk is de bestuurder onderuitgegaan en aangehouden.

30 november