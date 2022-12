Woning vol rook na explosie in Maartensdijk; bewoners waren thuis

Buurt geschrok­ken na ernstig hijskraan­on­ge­luk op Maliebaan: ‘Had veel erger kunnen aflopen’

Het is het gesprek van de dag op de Maliebaan in Utrecht: een hijskraan die instortte met twee gewonden als gevolg. Bij de rood-witte linten die gespannen zijn voor het pand waar het maandagmiddag misging, staan heel wat omstanders te kijken. ,,Iedere gewonde is er één te veel.”

12 december