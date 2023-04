Persoon overleden in Wageningen; agenten worden onwel na binnengaan appartement

Opnieuw inbraak bij Technova College in Ede: camera’s en apparatuur gestolen, tienduizen­den euro’s schade

Het Technova College in Ede is in de nacht van maandag op dinsdag voor de tweede keer in ruim een jaar tijd slachtoffer geworden van een inbraak. Ditmaal is er voor tienduizenden euro’s aan apparatuur gestolen.