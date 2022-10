Twaalf automobilisten staande gehouden tijdens alcoholcontroles in Wageningen

Politie vangt bot bij zoektocht naar gewapend persoon in Wageningen: onderzoek naar bedreiging loopt nog

De politie in Wageningen heeft dinsdagavond enige tijd gezocht naar een gewapend persoon in de omgeving van de Asterstraat in Wageningen. De politie rukte met meerdere voertuigen uit, maar heeft uiteindelijk niemand aangetroffen.

26 oktober