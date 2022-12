Automobilist onder invloed zwalkt met 30 km/u over A2 en raakt bewusteloos op politiebureau

Verdachte viel in slaap onderweg naar het politiebureau

De politie gaf de 38-jarige bestuurder een stopteken, waarna hij zijn auto parkeerde op de vluchtstrook. Daar roken de agenten een zeer sterke alcohollucht en zagen ze dat hij zeer traag reageerde. Onderweg naar het politiebureau voor een blaastest viel de verdachte in slaap.



Op het politiebureau reageerde hij niet meer en is hij door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar bloed is afgenomen om te onderzoeken of de man onder invloed reed. In de portemonnee van de verdachte werden wikkels aangetroffen, met daarin vermoedelijk harddrugs. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Zijn rijbewijs is ingenomen.