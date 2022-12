Zakgeld, giften van grootouders en bijbaanloon: alle euro’s verzamelen voor mooie hoeveelheid vuurwerk

Ook vrachtwa­gen­brand bij transport­be­drijf onderdeel van politieon­der­zoek Haaften: ‘Vrijdag camerabeel­den opgevraagd’

De brand in een vrachtwagen van een transportbedrijf maakt deel uit van het politieonderzoek naar zware geweldsincidenten die de laatste tijd Haaften teisteren. In het West Betuwse dorp werd afgelopen week een vrouw in de deuropening neergeschoten en zorgde een dag later een grote knal even verderop voor een vernielde gevel. In dat laatste huis woont familie van de transportondernemer, bevestigt een bedrijfswoordvoerder.

12 november