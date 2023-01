Looveer tussen Huissen en Loo dagen uit de vaart na aanvaring door binnenvaartschip; kabels gebroken

Politiehe­li rukt uit na melding over persoon die door ijs zakt in Velp; tas met schaats­spul­len gevonden in bos

VELP - Een melding over een persoon die door het ijs was gezakt bij Landgoed Beekhuizen in Velp heeft maandagmiddag voor commotie gezorgd. Er is niemand aangetroffen.

