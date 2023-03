Duitser veroorzaakt met Hummer zwaar ongeval en laat niets meer van zich horen: enorme impact

‘Onverbe­ter­lij­ke veelpleger’ twee jaar achter tralies: ‘Maatschap­pij maximaal beschermen’

Een 54-jarige man zonder vast adres zit de komende twee jaar vast in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). Hij is veroordeeld voor vier diefstallen in Doetinchem en Didam, gepleegd in oktober en november 2022.