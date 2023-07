Buurt vreest overlast door hekken rond park tijdens Vierdaagsefeesten: ‘Ze pisten in de tuin’

UPDATE Bruls snapt niets van afblazen boerenpro­test wegens frietkraam: ‘Verbaas me zeer over opstelling van FDF’

NIJMEGEN - Hij is bezorgd en verbaasd. Nijmegens burgemeester Hubert Bruls kan er met zijn pet niet bij dat boeren vrijdag hebben afgezien van een demonstratie bij de Vierdaagse omdat er een frietkraam tijdelijk in de weg stond. ,,Het grondrecht om te demonstreren is een groot goed.”