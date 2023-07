Controle op meegebrachte drank bij Vierdaagse? ‘We gaan niet bij iedereen in de tas kijken’

Het kon weer, en het was fijn: de eerste Vierdaagse en de feesten ná corona, en ook een beetje mét

Vier, pardon, drie dagen wandelen. En zeven dagen feest. Nijmegen had deze week zo’n 1,5 miljoen feestvierders op bezoek, en zo’n 40.000 wandelaars. Los van die ene wandeldag die niet doorging, was het alsof de tijd drie jaar had stilgestaan.