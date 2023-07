De psyche van de Vierdaagseloper: wat bezielt ze, wat levert het op? ‘Het is wel leuk, dat mensen je toejuichen’

Teruglezen Vierdaagse | Problemen met mobiel bereik door drukte op Waalkade: ‘SMS in plaats van WhatsApp’ | Bekijk hier het vuurwerk­spek­ta­kel boven De Waal terug

Op het start- en finishterrein was het zondag al een drukte van jewelste als deelnemers van de Vierdaagse hun startbewijs komen ophalen. Ook in het centrum was het dringen geblazen op de tweede dag van de Vierdaagsefeesten, waarbij de traditionele vuurwerkshow veel bekijks trok. Lees hier terug wat er op de tweede dag van de Vierdaagsefeesten allemaal gebeurde.