Recordopbrengst lopers voor goede doel: ‘Griezelig veel’

Hemels pauzeren voor Vierdaag­selopers in Betuwse kerken: ‘Koelte, rust en een stoel, dat is wat wij nu nodig hebben’

Zwetend betreedt de ervaren Vierdaagseloper Henk Niehot uit Schiedam de Theaterkerk in Bemmel. ,,Even uit de zon, even op een normale stoel zitten, heerlijk”, zegt hij. ,,Het is hier hemels. Wat een rust. Wat een koelte en wat een heerlijke kop soep”, zegt ook Anneke Stolz uit Schiedam.