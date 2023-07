Teruglezen Vierdaagse | Problemen met mobiel bereik door drukte op Waalkade: ‘SMS in plaats van WhatsApp’ | Bekijk hier het vuurwerkspektakel boven De Waal terug

Problemen met mobiel bereik tijdens Vierdaagse: 'Inderdaad een terugkerend probleem'

Het bereik van mobieltjes laat momenteel veel te wensen over. ,,Dit is inderdaad een terugkerend probleem wat bij drukte op kan spelen, met name op zondag vanwege de drukte op de Waalkade ", stelt een woordvoerder van de Vierdaagsefeesten .

,,We hebben ook dit jaar contact opgenomen met de telecom providers, maar het beleid is dat ze geen masten bijplaatsen. Er wordt gewerkt aan meer bandbreedte in de stad maar de verwachting is door de groei aan datagebruik dat het effect hiervan in de toekomst gering zal zijn. Het probleem heeft onze aandacht en we hebben gedaan wat we kunnen."