Twee keer kanker en nu MS: maar na een paar biertjes besluit Alexander 'gewoon' de Vierdaagse te lopen

Brigitte wordt bij Vierdaagse elke dag aangemoe­digd door een burgemees­ter of wethouder, dit is waarom

Brigitte van der Laan (48) uit Spijk wordt tijdens de Nijmeegse Vierdaagse elke dag aangemoedigd door een wethouder of burgemeester. En als ze de eindstreep haalt, zal marsleider Henny Sackers haar persoonlijk feliciteren op de Via Gladiola. Dat is niet zonder reden.