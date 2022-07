Van links naar rechts en een statiegeldbeker zonder statiegeld: dit zijn de Vierdaagsefeesten

Publiekstrekkers zijn Antoon, Flemming, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Jannes, Frans Duijts en Frank Boeijen. Maar de allergrootste is Snollebollekes, de feestact die in 2019 ook al bij de zevendaagse feesten was en toen letterlijk zorgde voor een soort aardbeving doordat het publiek massaal meesprong.

Via de app van de Vierdaagsefeesten is het mogelijk een eigen programma samen te stellen uit het grote aanbod. Ook kun je daar realtime zien hoe druk het ergens is. Voorspelling: maandagavond om 21.30 uur is het razenddruk op de Waalkade – waar het publiek dan van links naar rechts gaat bij de Snollebollekes – en relatief rustig in de rest van de stad.

Nieuw dit jaar is een andere invulling van het Kronenburgerpark, waar onder de naam ‘Park Kronenburg’ een ‘elektronisch (live)programma’ wordt geboden. Daar was in 2019 nog Otis Park, met jazz, funk en soul.

Geen Hennis maar Bloem

Ook anders is de locatie bij het bloemenwapen van Nijmegen, naast de brug onder de rook van Belvédère. Dat was de plek voor salsa met Hennis Latin Stage, maar daar is nu Bloem, een programma met jazz, soul, funk en niet-westerse muziek.

Nieuw is ook de statiegeldbeker: wie een drankje bestelt op de Vierdaagsefeesten, moet een 50 cent extra betalen. Dat geld krijg je niet terug, maar als je je lege beker inlevert hoef je niet opnieuw die 50 cent extra te betalen. Idee was dat je aan het eind van de avond het geld wél terug zou krijgen, of een muntje om de volgende dag een nieuwe beker mee te kopen. Maar daar wilde de horeca niet aan. Dus óf je bent aan het eind van de avond je geld kwijt, óf je neemt de beker mee naar huis en brengt hem de volgende dag weer mee.

Minder afval

Idee is in elk geval dat het werken met statiegeld zorgt voor beduidend minder afval: de ingeleverde bekers worden niet meteen hergebruikt, maar wel gerecycled. Wat een consumptie tijdens de Vierdaagsefeesten, los van het statiegeld, gaat kosten, is nog niet duidelijk. In 2019 betaalde je voor een biertje 2,85 à 2,90 euro. Dat zal dit jaar vermoedelijk meer zijn.