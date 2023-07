Vierdaagse verstoort bedreigde diertjes? ‘Ridicuul’, zegt zelfs natuurbeschermer Jaap Dirkmaat

Poep- en plasover­last Vierdaagse viel dit jaar mee in ‘Kakken­stein’

NIJMEGEN - Ook deze Vierdaagse was er weer overlast van wildpoepende wandelaars in Brakkenstein. Extra mobiele toiletten (dixies), controles én de hevige regenval hebben er wel voor gezorgd dat de overlast minder was dan voorgaande jaren.