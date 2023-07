Vierdaagsefeesten? De meeste Nijmegenaren noemen het nog steeds Zomerfeesten

MET VIDEOAl 25 jaar is de officiële naam Vierdaagsefeesten, maar toch hebben de meeste bezoekers het nog altijd over ‘de Zomerfeesten’, de naam die tussen 1970 tot 1998 in zwang was. Is dat erg?