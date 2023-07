Willemijn gaat het moeilijk krijgen morgen, maar niet door het lopen: haar doodzieke broer wacht op haar

Teruglezen Vierdaagse | Burgemees­ter Bruls gaat optreden op feesten • Bezoekers massaal naar Snollebol­le­kes, Bizzey en Ronnie Ruysdeal: ‘Zo druk was het nooit’

Maandag konden deelnemers van de Vierdaagse weer hun startbewijs oppikken op de Wedren. Ondertussen maakte de binnenstad zich op voor een avond feesten. ’s Avonds was het druk in de stad, onder andere bij de optredens van Snollebollekes, Bizzey en Ronnie Ruysdael. Lees hieronder in ons liveblog terug wat er verder nog allemaal gebeurde.