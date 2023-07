Zeven dagen Vierdaagsefeesten in Nijmegen: hier moet je zijn

Wildplas­sers teisteren Nijmeegse binnenstad tijdens Vierdaagse­fees­ten: ‘Vrouw deed behoefte tussen bloempot­ten’

NIJMEGEN - Wildplassers bezorgen de binnenstad van Nijmegen flinke overlast tijdens de Vierdaagsefeesten. Ondanks de 600 extra wc's in de stad is wildplassen volgens bewoners in en rond het centrum een groot probleem. ,,Een vrouw ging zelfs haar behoefte doen tussen de bloempotten.”