1500 kilo koper uit loods in Dinxperlo gestolen: ‘Ze veegden hun vingerafdrukken netjes af, maar vergaten de camera’s’

150 voorstel­lin­gen op meer dan 25 podia verbinden Dinxperlo en Suderwick

29 juni DINXPERLO / SUDERWICK - Liefst 45 artiesten en groepen zijn op zondag 18 juli te zijn en te horen tijdens het grensoverschrijdende evenement DinXperience in Dinxperlo en Suderwick. In totaal worden 150 voorstellingen gegeven met als doel te laten zien wat de beide grensdorpen in huis hebben.