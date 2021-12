Aalten weigert twee horecabazen na strenge controle vergunning

Iwan Went na 5 jaar weg bij FC Dinxperlo

Iwan Went vertrekt na vijf seizoenen als trainer van zondagvierdeklasser FC Dinxperlo. Ulftenaar Went, eerder ook vijf jaar hoofdtrainer bij DZSV in Dinxperlo en werkzaam bij SDOUC, liet de technische commissie van FC Dinxperlo vorige maand weten dat hij na dit seizoen stopt. Met FC Dinxperlo hoopt Went een gooi te doen naar promotie. Probleem is dat zijn elftal pas zeven van de 26 competitieduels in 4C heeft afgewerkt.

