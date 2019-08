Aaltenaar (19) overleden bij ongeval met snorscooter

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. ,,Het onderzoek moet nog worden afgerond, maar waarschijnlijk verloor de bestuurder de macht over het stuur’’, zegt een politiewoordvoerster. De man zat samen met een ander persoon op de snorscooter. Het duo ging iets over twaalf uur ‘s nachts onderuit. Beide personen werden naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de andere persoon is, is niet bekend bij de politie.