Aaltenaar (21) heeft nog veel verdriet van overlijden vriend na val van zijn scooter: taakstraf geëist

De Achterhoek in 2030 energieneu­traal? ‘Heeft geen zin vast te houden aan onmogelij­ke datum’

19 mei GROENLO - ,,We kunnen het vergeten dat Oost Gelre in 2030 energieneutraal is. Zeker met de huidige stand van zaken.” Volgens wethouder Bart Porskamp is het tijd om duidelijkheid te scheppen over de in 2013 uitgesproken doelstelling genaamd Het akkoord van Groenlo. Hij wond er daarom geen doekjes om tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond.