Aaltenaar krijgt klappen nadat hij jongens op scooter aanspreekt

In de rij voor een sociale huurwoning: ‘Aantal reacties neemt toe’

7 september ZEVENAAR/ DOETINCHEM - Afgelopen week reageerden zo’n achthonderd mensen op een hoekwoning van Vivare in de Duivense Steenstraat. Uitzonderlijk, volgens woningcorporaties. Wel neemt het aantal reacties per woning zowel in de Liemers als Achterhoek toe.