Aaltense (71) zwaargewond bij eenzijdig ongeval in Putten

Het ongeluk gebeurde maandag rond 18.00 uur op de N303. De bestuurster raakte in een bocht in de slip en kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand. De inzittende zat na het ongeval bekneld in het voertuig. Een ambulance en brandweerwagen waren snel ter plaatse. Een traumahelikopter en tweede ambulance volgden al gauw.



Hulpverleners waren enige tijd druk bij de auto. Om het voertuig werd door de brandweer ook schermen geplaatst. De zwaargewonde bestuurster werd na enige tijd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het kon dat de Aaltense van de weg raakte, wordt op dit moment onderzocht. De politie sluit alcoholgebruik achter het stuur niet uit.



,,We hadden het vermoeden dat er mogelijk sprake was van rijden onder invloed van alcohol. In het ziekenhuis werd voor dat onderzoek bloed afgenomen. De uitslag daarvan wachten we af’’, aldus een woordvoerder. De politie doet geen uitspraak over de toestand van het slachtoffer.