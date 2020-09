Aaltense woning dicht vanwege vondst drugs en wapens bij inval door arrestatieteam

Meisje van 6 gered uit zwembad achter woning in Doetinchem

27 juli DOETINCHEM - Een 6-jarig meisje is deze maandagavond bewusteloos aangetroffen in een zwembad achter een woning aan de Montgomerystraat in Doetinchem. Het kind is uit het water gered en direct gereanimeerd. Per traumaheli is het meisje naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.