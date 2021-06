Achterhoek heeft beste buurtinitiatief van Nederland: De Heurne wint 3.000 euro

Dit is een jaarlijkse leefbaarheidswedstrijd van KNHM foundation. KNHM-Voorzitter Annemarie Jorritsma reikte de Gouden Pit zaterdag uit in Aalten. Daar is een in onbruik geraakt voetbalveld met kleedruimte omgevormd tot een multifunctionele ontmoetingsplek.



,,Het Heurns Veld is in het verleden gebruikt als voetbalveldje, maar de laatste jaren was alles een beetje verloederd”, zei Bennie Bruggink, voorzitter van Heurns Belang, hier eerder over.



De plannen voor de renovatie zijn gemaakt samen met de kinderen van basisschool De Höve. De jury was er unaniem in dat dit een prachtig initiatief is dat terecht de eerste prijs heeft gewonnen.