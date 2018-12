Achterhoeker Maarten van Boer Zoekt Vrouw moest vermomd naar zijn boerin Michelle

Verdachte gevallen van moslimex­tre­mis­me in de Achterhoek

6:49 LICHTENVOORDE - De plotselinge verdwijning van enkele Achterhoekers doet vermoeden dat ook deze regio te maken heeft met moslimextremisme. In de gemeente Berkelland zijn in de afgelopen paar jaar enkele verdachte gevallen geweest. Volgens burgemeester Joost van Oostrum waren die op één hand te tellen, maar is het wel aanleiding om radicalisering op te nemen in het veiligheidsplan van Winterswijk, Aalten, Oost Gelre en Berkelland.