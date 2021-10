Achterhoekse akkerbouwer zet vol in op pompoenpitten: ‘Waarom uit China halen als we ze ook hier kunnen telen’

,,Hier verbouwen we mais en gras, terwijl we gigantische hoeveelheden pitten importeren”, zegt Smits. Zo haalt alleen de bakkerijbranche al 6000 ton aan pompoenpitten uit voornamelijk China en Oostenrijk hierheen. Onnodig, vindt Smits, als de vruchten net zo goed hier geteeld kunnen worden.



Op in totaal elf akkers rond de groentekwekerij van Smits in De Heurne liggen de oranje-groene pompoenen te wachten op de oogstmachine. De vruchten worden verhakseld, zodat de zaden eruit gehaald kunnen worden. Volgens Smits is hij de eerste in Nederland die op zo’n grote schaal teelt.