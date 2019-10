Achterhoekse brandweer heeft minder vrijwilligers als wagens verdwijnen

Nachttrein voor uitgaanspu­bliek blijft en gaat doorrijden naar Winters­wijk

30 september DOETINCHEM - Het experiment met een nachttrein tussen de stations van Arnhem en Doetinchem in de nacht van zaterdag op zondag krijgt een vaste plek in de dienstregeling van Arriva. De trein vertrekt om 04.30 uur vanaf het station in Arnhem en rijdt zelfs door tot en met Winterswijk. Daarmee gaat een grote wens van stappubliek in de oostelijke Achterhoek in vervulling.